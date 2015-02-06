كيف ردّ والد المشتركة ياسمين فيarab’s got talent على هجوم أحلام؟

القاهرة_ أحمد عاشور

المتسابقة المصرية ياسمين العلواني (16 عاماً) موهبة غير عادية. فبالرغم من صغر سنها، إلا أنها أبهرت كل جمهور الوطن العربي واستطاعت أن تصنع لنفسها اسماً من ذهب بظهورها لحلقتين فقط من برنامج arab’s got talent. فما الذي يمكن أن تفعله بالجمهور في باقي حلقات البرنامج؟

حالة الجدل التي أثارتها ياسمين لم تكن مقتصرة على جمهور الوطن العربي، بل إنها أشعلت الحرب دون قصد بين اثنتين من أهم نجمات الغناء في الوطن العربي وهما أحلام ونجوى كرم.

حالة الحرب اشتعلت بين الاثنتين بمجرّد خروج أحلام بتصريح عن ياسمين عبر حسابها على»تويتر» حيث قالت إن ياسمين صوت مستعار وإن نجوى كرم أخطأت عندما أعطتها الباز الذهبي، ممّا خلق حالة من الصراع داخل الوسط الفني وحالة من الهجوم الكبير على أحلام حيث خرج كل من الملحن حلمي بكر والفنان هاني شاكر ليدافعا بقوّة عن ياسمين ولتظلّ نجوى كرم عند موقفها من تبنّي موهبة ياسمين.

الصراع وصل إلى ذروته في أولى حلقات البثّ المباشر من البرنامج بعد أن تألّقت ياسمين بقوّة صوتها وروعة أدائها للمرّة الثانية، لتؤكّد نجوى أنها محقّة وتبدي استغرابها الشديد من تصريحات أحلام حتى في حوارها مع علي جابر. وكذلك أكّد أحمد حلمي أنه لا يكترث بفكرة الصوت المستعار من غيره ولا يفهم في الغناء، ولكنه يستمتع إلى أقصى درجة بصوت ياسمين.

منذ تلك اللحظة ومواقع التواصل الاجتماعي لم تهدأ وعدد عشاق ياسمين يتضاعف وسط حالة من الهجوم على أحلام. كما تمّ تدشين «هاشتاغ» «ولعت بين أحلام ونجوى كرم» فور انتهاء الحلقة.

كلّ هذا الجدل وmbc تفرض حالة من الصمت الإجباري على المتسابقة ياسمين وتمنعها من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو تلفزيونية على الإطلاق، إلا أن «سيدتي» استطاعت أن تجري حواراً مع والد ياسمين ناصر العلواني حول موهبة ابنته ورأيه في ما قالته الفنانة أحلام وغيرها من التفاصيل.

ماذا قال والد ياسمين؟

في البداية قال والد ياسمين: «لن يصدّق أحد أن موهبة ياسمين بدأت معها منذ أن كانت طفلة صغيرة تتعلّم الكلام، حيث بدأت تنطق كلماتها وهي تغني وكانت تغني في المنزل طوال الوقت.

الغريب أنها عندما نجحت في الابتدائية وسألتها عن الهدية التي تريد الحصول عليها قالت لي «أريد أن أغني»، مما أثار استغرابي. وبالفعل عرضتها على صديق لي في قصر ثقافة الاسماعيلية. وعندما غنّت له «القلب يعشق كل جميل»، لم يصدّق. وقال لي: «صوت ابنتك نادر، ويجب عليك أن تدعمها وتستمر في محاولات تقديمها».

ويضيف: «قرأت إعلاناً للمايسترو سليم سحاب يطلب فيه مواهب جديدة. وبالفعل ذهبنا، وعندما استمع إلى صوتها انبهر به وقال لي إنها يجب أن تأتي كل يوم جمعة للتدريب. وبعد 15 يوماً فقط، قدّمها في أولى حفلاتها بالأوبرا. والمثير أنه اختتم بها الحفل.

ومن شدّة حماس المايسترو سليم سحاب لصوتها، قام بنفسه بتقديمها قبل تقديم فقرتها في الأوبرا، مع أنه لم يفعل ذلك من قبل. وقال: «أقدّم لكم موهبة عليكم جميعاً أن تتذكّروا اسمها جيداً لأنها ستصبح نجمة كبيرة في يوم من الأيام».

ويؤكّد العلواني أن ياسمين غنّت في كل مسارح الأوبرا بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور، إضافة إلى الحفلات الخارجية على مسرح جامعة القاهرة وحفل الاحتفال بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قاعة المؤتمرات.

وعن مشاركتها في «آراب غوت تالنت» قال والدها: «حاولت أن أدخلها في برامج المسابقات الغنائية الأخرى، لكني لم أتمكّن من ذلك لأنهم يشترطون أن يكون عمر المتقدّم 18 سنة وما فوق. فوجدت الفرصة في هذا البرنامج، وبالفعل قبلوا مشاركتها على الفور».

وأضاف والد ياسمين ناصر العلواني أنه سعيد لأن ابنته أصبحت تمثّل مصدر فرح وسعادة للمصريين عندما يشاهدون نجاحها وتألّقها، وأنها إحدى المواهب التي تؤكّد أن الفن المصري لازال في الصدارة وسيظلّ كذلك رغم محاولات الكثيرين إقصاءه. فالفن المصري هو أحد العوامل التي منحت مصر قوّتها، وهو الذي جعل كل الوطن العربي يعرف اللهجة المصرية ويفهمها».

وعن رأي الفنانة أحلام في صوت ياسمين قال: «مع كل الاحترام للفنانة أحلام، فرأيها لا يمكن أن يكون أهم من رأي الملحن الكبير حلمي بكر أو الفنان هاني شاكر أو المايسترو سليم سحاب. فهي لم تحضّر دكتوراه في الموسيقى حتى تصدر هذا الحكم. كما أن ياسمين تغنّي لكل جمهور الوطن العربي ولا تغني لأحلام».

وأشار إلى أن الكثير من الفنانين حولهم حالة كبيرة من الخلاف. فهناك من يحبّهم وهناك من لا يحب الاستماع لهم، وعلى رأسهم أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، ولكن هذا لا يقلّل أبداً من موهبتهم ونجاحهم».

وعن معاملة نجوى كرم لابنته قال: «نجوى بحقّ هي فنانة إنسانة وصدق من أطلق عليها لقب «شمس الغنية» لأنها فعلاً كالشمس تبعث الدفء إلى كل من حولها. وأنا سعيد جداً باقتناعها بموهبة ياسمين وإشادتها بها».

تعّمد ظهورها بفستان أسود

عن إطلالة ياسمين الأخيرة، أكّد أنه تعمّد ظهورها بفستان أسود حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابي في العريش ورفض حتى مجرّد وضع وردة حمراء في شعرها. وأشاد بموقف الفنان أحمد حلمي الذي عبّر بإحساسه عن مشاعر كل المصريين المجروحين في فراق جنودنا الأبرياء.

وأضاف ناصر العلواني أنه يتمنّى فوز ياسمين بلقب البرنامج هذا العام، مؤكّداً أن هذا يتوقّف على استمرار دعم الجمهور المصري والعربي لها، موجّهاً الشكر لكل الجمهور الذي يدعمها ويقف إلى جوارها معرباً عن سعادته بحجم الاتصالات غير العادي الذي يتلقّاه من كل أنحاء الوطن العربي. كما أكّد على أنها تتلقّى العديد من العروض لحفلات كبيرة في الخليج والإمارات.

*هل تخطّط لمستقبلها؟

أتمنى لها أن تصبح فنانة محترمة تضيف للفن الجاد وأن يكون لها رسالة هامة نحو بلدها وجمهورها مثل العملاقة أم كلثوم التي تعتبرها ياسمين مثلها الأعلى حيث تتمنى أن تصبح مثلها ولكن بطريقتها.

*هل ياسمين مجتهدة في دراستها؟

- ياسمين عليها الكثير من الضغوط والأعباء، وبالرغم من ذلك تجتهد على قدر استطاعتها وتنجح في دراستها. وأضاف أن هناك مشكلة وحرباً عليها من خلال «الفيسبوك» حيث يوجد عدد كبير من الحسابات الوهمية باسمها على موقعي«الفيسبوك» و«تويتر»، ويقومون بإصدار تصريحات تحمل إساءات وأشياء غير مقبولة على الإطلاق. لذا، أتمنى من «سيدتي» أن تساهم في نشر الحساب الوحيد لياسمين.

وأودّ أن أوجّه الشكر لكل من دعم ياسمين ودافع عنها، كالملحن الكبير حلمي بكر والفنان هاني شاكر «أمير الغناء العربي» والكاتب جمال بخيت وغيرهم.

شقيقتها تصرّح

انضمّت جهاد شقيقة ياسمين إلى الحوار، وهي صحفية شابة وأعربت عن سعادتها بنجاح وتألّق شقيقتها. وأكّدت أن حالة الجدل التي أثيرت مؤخراً، ياسمين ليست طرفاً فيها ولا علاقة لها بها. كما أكدت أن الصحفية نضال الأحمدية حلّلت صوت أحلام وشرحت ماهية الصوت المستعار، مستبعدة تماماً أن يكون صوت ياسمين مستعاراً. «لذا لا نعترض على رأي أحلام، فلها مطلق الحرية أن تقول ما تراه مناسباً، ولكن يكفي كمّ النجوم الذين انبروا للدفاع عن ياسمين وعن موهبتها».