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ضبط 16 شخصًا برشيد خلال محاولتهم الهجرة غير الشرعية لتركيا

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تمكنت قوات حرس الحدود برشيد، الجمعة، من ضبط 16 شخصًا حاولوا الهجرة غير الشرعية لدولة تركيا عبر ساحل البحر المتوسط من مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد فتحي إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بتمكن قوات حرس الحدود برشيد من ضبط 16 مصريًا، حال تواجدهم بمنطقة بوغاز رشيد، تمهيدًا لاستقلالهم أحد المراكب للهجرة غير الشرعية لتركيا.

وبسؤال المضبوطين قرروا أن القائم على تسفيرهم كل من «أحمد. ع. ا.»، و«حسن. م. ك.»، مقابل مبالغ مالية.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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