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طارق يحيى: تدريب الإسماعيلي شرف .. ولم أفشل مع المصري

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طارق يحيى: تدريب الإسماعيلي شرف .. ولم أفشل مع المصري طارق يحيى: تدريب الإسماعيلي شرف .. ولم أفشل مع المصري

أكد طارق يحيى المرشح لتدريب الإسماعيلي أن قيادة الدراويش شرف لأي مدرب.

وكان الإسماعيلي قد وافق على استقالة البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق، ووضع يحيى ضمن الأسماء المرشحة.

وقال يحيى لـFilGoal.com يوم الجمعة: "ليس هناك مفاوضات رسمية حتى الآن من قبل إدارة النادي".

وأضاف "في حالة إتمام الاتفاق بشكل رسمي، سأناقش مع محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي اختيارات الجهاز المعاون، بالإضافة لصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة".

وكانت إدارة الدراويش قد أكدت استمرار الجهاز المعاون لريكاردو والذي سيتحمل المسؤولية لحين تعيين مدير فني.

وأردف يحيى "لم أفشل مع المصري البورسعيدي فنيا، ولكن بسبب بعض العوامل الخارجية التي أثرت على مشواري مع النادي والتي دفعتني للرحيل عن الفريق قبل نهاية الدور الأول".

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