الكاف يحرم المغرب من بطولتي أمم إفريقيا .. وغرامة 9 مليون يورو

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حرمان المغرب من المشاركة في بطولتي لكأس أمم إفريقيا ين بجانب غرامة مالية مغلظة.

وأعلن الكاف عبر موقعه الإلكتروني رسميا عن العقوبات والتي تضمنت غرامة مالية بقيمة ثمانية ملايين يورو.

وكانت المغرب قد طالبت بتأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية خوفا من الإيبولا الوباء المنتشر في بعض دول القارة السمراء.

وعلى ذلك، رفض الكاف وقرر سحب التنظيم ونقله إلى غينيا الاستوائية وإقامة البطولة في موعدها.

ولكن جاء رد فعل الكاف عنيفا بحرمان المغرب من المشاركة في بطولتي 2017 و2019.

وكان محمد أوزين وزير الشباب والرياضة المغربي قد أكد في تصريحات قديمة أنه في حالة صدور عقوبات، سترض المغرب بقوة على الكاف.

ووفقا للبيان الذي أصدره الكاف، الذي جاء فيه بعد دراسة اللوائح، تقرر حرمان المغرب من المشاركة في النسختين المقبلتين بجانب فرض غرامة قيمته مليون دولار.

وأضاف البيان أن اللجنة التنفيذية للكاف فرضت غرامة قيمتها ثمانية ونصف ملايين يورو كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالكاف بعد رفض المغرب تنظيم البطولة في موعدها.

وتتحمل الجامعة الملكية المغربية الغرامة الموقعة من قبل الكاف.