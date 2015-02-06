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الأهلي يستعجل بطاقة هندريك من فريقه الفنلندي

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الأهلي يستعجل بطاقة هندريك من فريقه الفنلندي الأهلي يستعجل بطاقة هندريك من فريقه الفنلندي

خاطب النادي الأهلي نادي جارو الفنلندي من أجل إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب البرازيلي الألماني هندريك هلمكه ليصبح متاحا للمشاركة مع الفريق.

الأهلي أتم صفقاته الشتوية بضم البرازيلي الألماني هندريك لاعب الوسط المدافع ليكمل الشياطين الحمر عقد الثلاثي الأجنبي في الفريق برحيل موسى يدان.

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وأكد علاء عبد الصادق المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي لـFilGoal.com أن النادي خاطب جارو الفنلندي من أجل سرعة إرسال البطاقة الدولية للاعب، ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق في المناسبات القادمة.

هندريك انضم إلى الأهلي بإصابة في الركبة، إلا أن الفحوصات الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي أكدت أن إصابة اللاعب لا تحتاج لتدخل جراحي.

ومن هنا فاللاعب يحتاج فقط لتأهيل لمدة أسبوع من الفحوصات التي كانت في اليوم الأول من شهر فبراير الجاري، حسبما أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي ف وقت سابق.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 33 نقطة من 18 مباراة، إلا جانب اقتراب موعد لقاء السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري.

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