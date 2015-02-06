معروف، قمر ومؤمن زكريا..ماذا ينتظرهم؟

يستعد ثنائي الزمالك معروف يوسف وخالد قمر، بالإضافة إلى لاعب الأهلي الجديد مؤمن زكريا، للعودة إلى المشاركة مرة أخرى بعد إنتهاء فترة الإيقاف الموقعة عليهم، فماذا ينتظرهم؟ المشاركة الأساسية أم دكة البدلاء؟

معروف وقمر الثنائي ضمن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي يوم الأحد، ومؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام إنبي السبت.

ويستعرض FilGoal.com إمكانية مشاركة الثلاثي في مباريات فريقهم المقبلة.

معروف وقمر

إبراهيم صلاح، أحمد توفيق، طارق حامد ومحمد كوفي، هؤلاء الأربعة يلعبون في خط وسط الزمالك الدفاعي حاليا، إذ يعود طرق حامد من الإصابة، توفيق وصلاح أساسيان، وكوفي الذي حل مكانه أحمد دويدار في مركز قلب الدفاع، لعب مؤخرا في وسط الملعب.

مع عودة معروف من الإيقاف سيكون من الصعب مشاركته أو حتى دخوله في قائمة المباراة نظرا لتألق الرباعي المذكور مسبقا، إذ يلعب منهم إثنان منذ البداية في أي مباراة للفارس الأبيض.

النيجيري شارك ستة مرات كبديل هذا الموسم من تسع مباريات خاضها مع الزمالك.

ولكن يختلف الأمر بالنسبة لخالد قمر الذي شارك في 15 مباراة هذا الموسم منها مرتان فقط كبديل، فقد يجد اللاعب نفسه أساسيا مرة أخرى بجوار باسم مرسي أو أحمد علي، وذلك بناءا على طريقة اللعب التي سيتبعها مدرب الزمالك الجديد جوزفالدو فيريرا، مع العلم أن اللقاء القادم سيكون أمام الوصيف انبي، فهل سيجازف الزمالك أم يلعب بتوازن بالبدء بمهاجم وحيد؟

قمر سجل أربعة أهداف في الدوري مع الزمالك، أي أكثر من أحمد علي (2) وعبد الله سيسيه (1) مجتمعين.

مؤمن زكريا

بعد تسعة أهداف ساهم فيها مع الزمالك بالدور الأول، سجل (7) وصنع (2)، وكان أحد نجوم الفريق، من المتوقع أن يبدأ مؤمن زكريا مشواره مع الأهلي باللعب أساسيا، خاصة مع المشكلة الهجومية التي يعاني منها الفريق الأحمر.

العقم الهجومي وإهدار الفرص السهلة الذي ظهر على المارد الأحمر أمام انبي، قد يكون في صالح مؤمن زكريا الذي يعرف طريق الشباك جيدا ويجيد التسديد من بعيد.

ضف إلى ذلك نقص عدد لاعبي الوسط في الأهلي، الأمر الذي دفع خوان جاريدو للبدء بعبد الله السعيد كلاعب ارتكاز بجوار حسام عاشور أمام انبي، بسبب إيقاف محمد رزق وإصابة حسام غالي وإبتعادهما عن المباراة.

هذا يعني وجود مكان شاغر بجوار وليد سليمان ومحمود تريزيجيه خلف المهاجم عماد متعب، قد يفضل جاريدو فيه مؤمن زكريا عن إسلام رشدي ورمضان صبحي.

لقاء الأهلي القادم سيكون أمام اتحاد الشرطة، الفريق الذي زار مؤمن زكريا شباكه الموسم الماضي مع الزمالك.