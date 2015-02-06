القعيد: مؤلفات رفاعة الطهطاوي الأكثر مبيعاً في معرض الكتاب الجاري

قال الكاتب والروائي، يُوسف القعيد، إنّه لأول مرة منذ سنوات عديدة يُشارك في معرض الكتاب الجاري أكثر من 40 شخصية مثقفة عربية في هذا المعرض.

> وأضاف القعيد في لقاءٍ له ببرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ مؤلفات رفاعة الطهطاوي في معرض الكتاب الحالي كانت الأكثر مبيعاً، موضحاً أنه يُوجد أكثر من كتاب في هذا المعرض يتحدث عن أسباب تخلف المسلمين وتقدم الغرب.

وتابع القعيد: “لا أرى إطلاقاً الآن أي مُحاولة لإعمال العقل في تجديد ما يُسمى بالخطاب الديني، وأن الحديث عن التجديد والثورة الدينية ما هو إلا مجرد شعارات بعيدة عن مسألة التطبيق”، موضحاً أن الدين لا يجبُ أن يتدخل فيه أحد لأن هذا الدين علاقة سرية بين العبد وربه.

وأوضح القعيد: “أننا بحاجة إلى تجديد كل أمور حياتنا سواءً الاقتصادية أو الاجتماعية أو غيرها، وليس تجديد الخطاب الديني فقط”، متابعاً أنّ بعض الأئمة يتعاملون مع الدعوة على أنها وظيفة وليست مهمة أو رسالة، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تُحاول أن تحتوي حركة “داعش” المتطرفة، وليس القضاء عليها.

ونوه القعيد إلى أنّ: “السياسة تعتبر فن الكذب.. وأنّ من لا يَكذب لا يكون سياسياً ناجحاً”.

وتوقع القعيد تعيين السياسي البارز عمرو موسى، ورجل الأعمال نجيب ساويرس في مجلس النواب المقبل من جانب الرئيس، في إشارة إلى أنّ الرئيس له الحق في تعيين بعض الأشخاص وفقاً للقانون.

واستطرد القعيد: “درجة النضج السياسي الموجود حالياً قد تأتي من المتوقع بمجلس نواب لا يُعبر عن إرادة المصريين، لأنّ الانتخابات في مصر عموماً لا تأتي بأفضل العناصر”، مُضيفاً أن البراءة لرجال نظام مبارك دفعتهم للترشح للبرلمان المقبل، والدليل على ذلك نية أحمد عز رجل الأعمال في الترشح للبرلمان المرتقب.