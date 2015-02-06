وزير الصحة: حصول المواطنين على الرعاية الصحية الشاملة “حق لا امتياز”

شارك الدكتورعادل عدوي وزير الصحة والسكان اليوم في الجلسة الإفتتاحية للإجتماع الإقليمي الحادي عشر للإتحاد الدولي لطلاب كليات الطب بمنطقة شرق المتوسط، تحت عنوان ” التغطية الصحية الشاملة “، حيث يناقش المؤتمر أهم التحديات الصحية التي تواجه دول المنطقة، وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

قال الدكتورعادل عدوي خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الإفتتاحية للإجتماع الإقليمي، أن التغطية الصحية الشاملة هي قضية رئيسية لتطوير القطاع الصحي محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن حصول المواطن على الرعاية الصحية الجيدة لا ينبغي أبداً أن يعتمد على مكانه أو عرقه أو جنسه أو حالته المادية، لأن الصحة حق لا امتياز.

وأكد وزير الصحة أن التغطية الصحية الشاملة رغم مشوارها الطويل والشاق، إلا أنها هي الرؤية المستقبلية التي نسعى بكل جهودنا لتحقيقها، للوصول إلى أعلى درجات من التنمية بتحقيق صحة أفضل للشعوب.

ولفت الوزير إلى أن أحدث الدراسات الخاصة بصحة المجتمعات واقتصاديات الدول، كشفت أن كل “دولار واحد” ينفق على صحة المواطن والأسر، يمكن أن ينتج من ” 9 – 20 ” دولار في نمو الدخل بحلول عام2035، أي أن اهتمام الدولة بصحة المواطن ينعش الاقتصاد بصورة إيجابية ويساعد على نمو الدخل، مما يساهم في استثمار هذه الأموال في مجالات أخرى للتنمية كالتعليم والتجارة.

وأعرب وزير الصحة عن سعادته لاستضافة هذا الإجتماع الإقليمي للإتحاد الدولي لطلاب كليات الطب بمنطقة شرق المتوسط على أرض مصر، واختيار ” التغطية الصحية الشاملة ” كموضوع رئيسي، مؤكداً أن مصر قد اتخذت عدة خطوات إستراتيجية لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة للمواطن، بدءاً من التغطية الصحية لأفقر 1000 قرية في صعيد مصر، ونحو التغطية الصحية الشاملة والمزيد من التنمية لمستقبل أفضل.