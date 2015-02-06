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الخارجية المغربية: هناك جهات أرادت الوقيعة مع مصر ونسعى لبناء علاقات متينة

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الخارجية المغربية: هناك جهات أرادت الوقيعة مع مصر ونسعى لبناء علاقات متينة الخارجية المغربية: هناك جهات أرادت الوقيعة مع مصر ونسعى لبناء علاقات متينة


> أرجع وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار التوتر العرضي الذي حدث بين والمغرب إلى “عمل معاد للدولتين الشقيقتين تم في سياق الأحداث التي عرفتها الدول في المنطقة لأن هناك إعادة للخريطة السياسية فيها”.

وقال مزوار ـ خلال لقاء مشترك بين مجلسي البرلمان ونقلته وسائل الإعلام المغربية ـ ” إن جهات استغلت الأوضاع الجديدة بهدف واحد هو قضية الصحراء ، والهدف التعبئة للعداء للمغرب ، وإن المغرب حذر من ذلك ، ورغم ذلك لم يتم الاستجابة ، بل رأينا توسع هذا المد العدائي”.

وأضاف ” إن كل القراءات التي يمكن أن تتم للأداء الدبلوماسي ستكون ناقصة إذا لم يتم التعامل بعقلية جديدة والنظر للإشكالية المستقبلية المرتبطة بالتحولات”.

وتابع وزير الخارجية المغربي ” إنه خلال تلك الفترة ، كانت هناك اتصالات مستمرة مع وزير الخارجية المصري ، ونؤكد على أن المنطق الذي عملنا به هو تحويل الأزمة الي بناء المستقبل وتمتين العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأشار الي التزام مصر بالوحدة الترابية للمغرب ، والترحيب بالجهد المغربي في الأمم المتحدة ، واتخاذ مصر موقفا أقوى من السابق في دعم جهود المغرب دوليا “.

ومن ناحية أخري ، قال مزوار ” إن أي ارتياح ، مرتبط بنجاعة التوجه الذي نسير فيه برعاية الملك محمد السادس والقائم على الثبات ، وإن الدينامية التي يعرفها الجهاز الدبلوماسي المغربي راجعة إلى اجتهاده للتأقلم مع المستجدات ، لأن العالم غير مستقر ، وهناك تحولات عربية غير مضبوطة الآفاق”.

وكشف مزوار أن وزارته تتعاطى مع ” أزمات شبه يومية ويتم إدارتها على وجه السرعة وبما يلزم من التكتم والسرية ، إن أزمات أكثر حدة تمس رموز الأمة وكرامة المغرب والوحدة الترابية وحقوق المشروع ويتم التعامل بها بكيفية مختلفة ترتكز على الحزم انطلاقا من محددات واضحة تضع المصالح العليا للوطن”.

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