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مدير عام الوعظ بوزارة الأوقاف: جميع الأحاديث الشريفة التي تؤيد الختان «ضعيفة»

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مدير عام الوعظ بوزارة الأوقاف: جميع الأحاديث الشريفة التي تؤيد الختان «ضعيفة» مدير عام الوعظ بوزارة الأوقاف: جميع الأحاديث الشريفة التي تؤيد الختان «ضعيفة»

 

الأوقاف _ صورة أرشيفية

أكد الشيخ عبد العزيز النجار -مدير عام الوعظ في وزارة الاوقاف-أن حملات التوعية قضت على ظهارة الختان وهو من العادات القديمة التي أوشكت على الانتهاء في الريف.

وأكمل مدير عام الوعظ في وزارة الاوقاف، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، أن الختان عادة مصرية أفريقية قديمة تم تصديرها إلى باقي دول العالم.

وشدد أن الفقهاء اجمعوا على تحريم ختان الاناث ، موضحا أن جميع الاحاديث التى وردت عن الختان ضعيفة ولا توجد أية قرأنية تحرم أو تجيز الختان.

وأشار النجار أن ختان الرجال قضية متفق عليه أما الخلاف الفقهي فهو حول الاناث.

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