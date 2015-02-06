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أمن الأقصر: الجسم الغريب الذي عثر عليه بالقرب من وادي الملوك خالي من أي متفجرات‎

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أمن الأقصر: الجسم الغريب الذي عثر عليه بالقرب من وادي الملوك خالي من أي متفجرات‎ أمن الأقصر: الجسم الغريب الذي عثر عليه بالقرب من وادي الملوك خالي من أي متفجرات‎

مديرية أمن الأقصر

‎تبين من فحص خبراء المفرقعات للجسم الغريب الذي تم العثور عليه بالقرب من مقابر وادي الملوك الأثرية غرب الأقصر سلبية البلاغ وأن الجسم عبارة عن اسطوانة بلاستيك خالية من أي مواد متفجرة .

وقال مصدر أمني، إنه تم وضع هذا الجسم بالقرب من منطقة وادي الملوك الأثرية بهدف إثارة الذعر بين المواطنين والسياح .

كان اللواء حسام المناوي مدير امن الأقصر قد تلقي إخطارا من القوة المكلفة بتأمين منطقة وادي الملوك الأثرية يفيد العثور علي جسم غريب عند مدخل المنطقة.

وعلي الفور، انتقل خبراء المفرقعات إلي موقع البلاغ وتم فحص الجسم الغريب، وتبين أنه عبارة عن اسطوانة بلاستك لا تحوي أي مواد متفجرة .

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