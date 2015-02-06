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بالصور… وقفة تضامنية مع شهداء الجيش والشرطة بكفر الشيخ للتنديد بالإرهاب

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بالصور… وقفة تضامنية مع شهداء الجيش والشرطة بكفر الشيخ للتنديد بالإرهاب بالصور… وقفة تضامنية مع شهداء الجيش والشرطة بكفر الشيخ للتنديد بالإرهاب

شهدت مدينة كفر الشيخ، مسيرة حاشدة ووقفة تضامنية، مع شهداء الجيش والشرطة، بمشاركة أعضاء الحركات السياسية والأحزاب بميدان النصر بمدينة كفر الشيخ و، وتتصدر صور الشهداء الطيار معاذ الكساسبة.

وأكد أشرف السعيد صحصاح، مؤسس حركة “سياحيون من أجل ”، أن المسيرة والوقفة التضامنية بدأت مساء اليوم الجمعة، بميدان النصر ، حيث أعلنت أن كل مشارك هو “مشروع شهيد”، مؤكدًا على الدعم الكامل لرجال الجيش والشرطة والتنديد بالعمليات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الوطن.

وأضاف، أن ممثلي الأحزاب والحركات بمحافظة كفرالشيخ مشاركون في الوقفة، ورفع المشاركون لافتات ضد الجماعة الإرهابية ودعمًا لقواتنا المسلحة والشرطة والرئيس عبد الفتاح في حربهم للإرهاب.

يذكر أن المحافظ قدمت 7 شهداء، ضمن العملية الإرهابية الأخيرة بمنطقة العريش شمال سيناء الخميس قبل الماضي وهم: محمد عبدالنبي الشهاوي، من قرية البنا التابعة لمركز الحامول، وأحمد السيد محمد، مجند شرطة بمديرية أمن شمال سيناء، من قرية إسحاقة التابعة لمركز كفرالشيخ، وأحمد عبد العزيز عبد المقصود ناصر، من قرية الزهراء التابعة لبلطيم ومحمد عاطف عبد المنعم فرج، 21 عاما، بالقوات المسلحة، من حي المدينة التجارية غرب مدينة كفر الشيخ، والعريف سمير رفعت السيد السيد شحاتة، ابن قرية المنشأة الصغرى التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، وفتح الله عصر فتح الله عصر ابن قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين وعادل عبد الرازق عبد المنعم القرنشاوى ابن قرية البكاتوش التابعة لمركز قلين.

 

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