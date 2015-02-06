أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أحمد شفيق: معركة البرلمان حياة أو موت.. وسنثلج صدور المصريين

Google+ Print
أحمد شفيق: معركة البرلمان حياة أو موت.. وسنثلج صدور المصريين أحمد شفيق: معركة البرلمان حياة أو موت.. وسنثلج صدور المصريين

أكد الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية، استعدادهم بكل قوة لتجهيز قائمة انتخابية قوية، واعدا بأن تكون القائمة مشرفة، وعمودا فقريا فى تشكيل مجلس النواب المقبل. وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع مصطفى بكرى، المذاع على صدى البلد، اليوم الجمعة: “عايزين مصلحة الوطن ككل، واحنا فى معركة حياة أو موت بالنسبة لنا، لأن المجلس لابد أن ينجح ويقف على قدميه لأن صلاحيته وآثاره ستكون بعيدة المدى”. ووجه الفريق أحمد شفيق، حديثه إلى الشعب المصرى قائلاً: “لازم الناس تعرف إن لم تكن الخريطة البرلمانية فى هذه المرة خريطة لم يسبق لها مثيل وقوية قوة بالغة لخدمة الوطن، ستكون هناك كارثة.. ولسنا بصدد تحمل كارثة فى مثل هذا الصدد، مبشرا المصريين بأن اختياراتهم المقدمة فى انتخابات البرلمان المقبلة ستثلج صدر كل مصرى مخلص لبلده”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا