أحمد شفيق: معركة البرلمان حياة أو موت.. وسنثلج صدور المصريين

أكد الفريق أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية، استعدادهم بكل قوة لتجهيز قائمة انتخابية قوية، واعدا بأن تكون القائمة مشرفة، وعمودا فقريا فى تشكيل مجلس النواب المقبل. وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، مع مصطفى بكرى، المذاع على صدى البلد، اليوم الجمعة: “عايزين مصلحة الوطن ككل، واحنا فى معركة حياة أو موت بالنسبة لنا، لأن المجلس لابد أن ينجح ويقف على قدميه لأن صلاحيته وآثاره ستكون بعيدة المدى”. ووجه الفريق أحمد شفيق، حديثه إلى الشعب المصرى قائلاً: “لازم الناس تعرف إن لم تكن الخريطة البرلمانية فى هذه المرة خريطة لم يسبق لها مثيل وقوية قوة بالغة لخدمة الوطن، ستكون هناك كارثة.. ولسنا بصدد تحمل كارثة فى مثل هذا الصدد، مبشرا المصريين بأن اختياراتهم المقدمة فى انتخابات البرلمان المقبلة ستثلج صدر كل مصرى مخلص لبلده”.