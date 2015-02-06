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الحركة الوطنية: هجوم «تيار الاستقلال» مهاترات

  • مصر
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استنكر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، هجوم المستشار أحمد الفضالي، مؤسس تيار الاستقلال، على الحزب وعلى الفريق أحمد شفيق، رئيس الحزب والمرشح الرئاسى الأسبق.

وقال «قورة»، في بيان، الجمعة، إن «الفضالى طلب بشكل رسمي الانضمام لتحالف الجبهة عقب فشل الدكتور كمال الجنزورى في تشكيل قائمة انتخابية، ونحن رحبنا بذلك بشكل مبدئى»، مشيرا إلى أنهم عندما سألوا «الفضالى» عن مصادر تمويله ورفض الكشف عنها، ما رفضناه لأننا لا يمكن أن ننسق مع كيانات لا نعرف مصادر تمويلها، على حد قوله.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية، أنه فؤجئ بـ«الفضالي»، يتهم الحزب بوجود شبهات حول تمويله، ووصف تواجد الفريق شفيق خارج البلاد بأنه «هروب».

وقال «قورة»، إن الجميع يعلم حجم وقيمة الفريق شفيق ووطنيته، بحسب قوله، وأنه وقف في وجه «الإخوان» في وقت «انحنى لهم البعض» على حد وصفه، مشيرا إلى أن «الجميع» يعلم مصادر تمويل الحزب، وأنها ذاتية من أعضائه ولا يتلقى تمويلات من أي جهة أو أشخاص، مطالبا من يملك أي إدانة على الحزب بالتوجه للنائب العام، «الحزب لن ينساق وراء المهاترات».

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