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مصادر: «تحيا مصر» يبحث خوض انتخابات البرلمان بمفرده

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قرر السفير محمد العرابي، رئيس تحالف «تحيا »، تأجيل الاندماج مع أي تحالف انتخابي بسبب خلافات نشبت بين قيادات بعض التحالفات الانتخابية، بالإضافة إلى تعمد قيادات تحالفات الحصول على النسبة الأكبر داخل القائمة.

وكشفت مصادر داخل تحالف تحيا مصر، أن الاتصالات انقطعت مع الدكتور عبدالجليل مصطفي رئيس تحالف صحوة مصر، بسبب عدد المقاعد التي كانت مقررة لتحيا مصر حال الاندماج، بخلاف رفض عبدالجليل مشاركة العرابي في تشكيل القائمة بالكامل والسيطرة عليها بمفرده، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، لـ«المصري اليوم»، أن العرابي يفكر في خوض الانتخابات المقبلة بتحالف مستقل، إلا أنه ينتظر قرار عمرو موسى النهائي بشأن الانتخابات المقبلة، حيث يأمل أن يخوض الانتخابات على رأس قائمة تحيا مصر، مؤكدة وجود اتصالات بين تحيا مصر، الجبهة المصرية للاندماج حال فشل التفاوض مع الوفد المصري، والقرار متوقف على خوض عمرو موسي الانتخابات من عدمه.

وتابعت المصادر، أن التحالف مع الوفد بات صعبا بعد رفض الوفد الاندماج معهم واكتفائه بأحزابه وانتهائه من وضع قوائمه، ما أصاب «العرابي» بإحباط، لافتة إلي أن قوائم التحالف تخوض الانتخابات برمز «الحصان الابيض»، تضم قوائمها قيادات الجيش المتقاعدة، من بينهم اللواء محمود الشهاوي، رئيس أركان الحرب الكيماوية الأسبق، واللواء تيسير فهمي، حزب فرسان مصر، واللواء مدحت الحداد، رئيس حزب حماة مصر، والمستشار رضا أبوحجي، رئيس تحالف مستقبل مصر، بالإضافة لأغلب أعضاء الهئية العليا بتحالف تحيا مصر، من بينهم شريف حبيب وعلاء فهمي وزير النقل الأسبق، وأسامه رشوان ومن بين الشباب أيمن مصطفي، على قوائم الفيوم، ويمثل المرأة في قوئم التحالف منال خطاب، والدكتورة ناهد شاكر ومارجريت عدلي.

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