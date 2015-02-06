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أحمد شفيق: انتخابات النواب القادمة «معركة حياة أو موت»

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قال الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، إن حزب الحركة الوطنية، بالتوافق مع تحالف الجبهة المصرية، يعد لقائمة وطنية، وإن اختيارات الحزب والجبهة للمرشحين ستكون بمثابة حصيلة قوية.

وأضاف «شفيق» في مداخلة هاتفية، مع مصطفى بكري، في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، «الانتخابات البرلمانية القادمة معركة حياة أو موت لأن هذا المجلس لابد أن ينجح ويقف على قدميه، وصلاحيات المجلس هتكون بعيدة المدى الفترة القادمة، وهتكون كارثة لن نحتملها إذا لم يكن المجلس القادم قويًا».

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