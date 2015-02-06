حان وقتك لترجعي فتاة بمكياجك... السر هنا!

بالتأكيد كان من الممتع لك وأنت في السادسة عشر من العمر أن تقومي بمحاولة الحصول على مزيد من الأعوام إلى عمرك الأساسي حتى تظهري بالقليل من النضج، ولكن بعد أعوام، أنت بحاجة إلى القيام بتكنيكات مختلفة حتى تحاولي التقليل من عمرك الحقيقي.

ولتحاولي التقليل من عمرك الحقيقي، تحتاجين إلى تعلم بعض التقنيات الخاصة، ولكنك في البداية بحاجة إلى التوقف عن العادات الخاطئة التي تفعلينها، والتي من شأنها أن تمنحك المزيد من الأعوام إلى عمرك الحقيقي.



إليك دليل خبيرة التجميل Kim Young حول أهم عادات المكياج الخاطئة وكيفية استبدالها لتظهري بمظهر أصغر عمراً:

1.أحمر الخدود بطريقة Y

من الطرق القديمة لتطبيق أحمر الخدود طريقة Y، والتي تعتمد على اختيار لون التفاح في صنع شريط من أحمر الخدود يبدأ من أسفل الخد ويستمر في الصعود حتى يصل إلى منبت الشعر.

وعلى الرغم من شهرة هذه الطريقة في وضع أحمر الخدود، إلا أنها أصبحت من الطرق القديمة البالية، لذا تخلصي من هذه الطريقة ومن أحمر الخدود بلون التفاح، واستبدليه بالألوان الفاتحة الطبيعية باستخدام فرشاة نظيفة على الخدين فحسب.

2.التأسيس الثقيل

على الرغم من أن عملية وضع طبقة سميكة من كريم الأساس قد تدوم طوال اليوم، إلا أنها قد تمنحك عمراً أكبر من اللازم، وللحصول على مظهر طبيعي لتظهري أصغر عمراً عليك بالاهتمام بثلاث خطوات في تأسيس بشرتك، وهي: الكريم التمهيدي، الأساس، البودرة عند الضرورة.

3.البقاء بمظهر باهت

في سن المراهقة قد تلجئين إلى المكياج اللامع، وبعد أعوام قد تبتعدين عنه لتكتفي بالظهور بالمظهر الجاف، لكن هذا المظهر الجاف قد يجعلك تبدين بمظهر باهت مع مرور الوقت، لذا عليك استخدام القليل من الوهج البرونزي أو الوردي لإبراز جمال إطلالتك.

4.ترقيق الحاجبين

تقول يونغ: "إن الحواجب الرقيقة تعمل دائماً على إضافة المزيد من الأعوام إلى عمرك الحقيقي، بينما يتمثل الاتجاه الجديد في الحواجب السميكة كحاجبي كارا ديليفينج، ليلي كولينز، وغيرهما، لذا اتركي حاجبيك لينموا بصورة طبيعية، فكلما كانت حواجبك سميكة، كلما ظهرت بإطلالة أصغر عمراً.

5.استخدام الكونسيلر بالطريقة الخاطئة

بالتأكيد ستظهرين أصغر عمراً إذا قمت باستخدام الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء أسفل عينيك، ولكن الإكثار من طبقات الكونسيلر قد يعطيك نتيجة عكسية. استخدمي الكونسيلر بالطريقة الصحيحة التي تعتمد على اختياره من ماركة موثوق بها مع وضع طبقة رقيقة منه أسفل العينين.

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