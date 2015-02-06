مقتل شخص وإصابة 2 من «الحشد الشعبي» جنوب كركوك

أفادت مصادر أمنية عراقية، الجمعة، بمصرع أحد عناصر متطوعي «الحشد الشعبي»، فيما أصيب اثنان آخران في أحد المناطق جنوب مدينة كركوك، 400 كيلومتر شمالي بغداد.

وقال المصادر إن «عبوة لاصقة كانت موضوعة بسيارة تعود لمتطوعي الحشد الشعبي في منطقة امرلي انفجرت وادت إلى مقتل احد المتطوعين وإصابة اثنين آخرين جنوبي مدينة كركوك».

ومن جانب أخر، أفادت مصادر في قوات البيشمركة الكردية أن عناصر تنظيم «داعش» فجروا في ساعة متأخرة من ليلة الخمس، أحد الجسور الرابطة بين قواتهم والتنظيم غرب كركوك بالقرب من مجمع النهروان الذي يسيطر عليه التنظيم، والممتد على مشروع ري كركوك والمتجه صوب المناطق التي تنتشر بها قوات (البشمركة).