تحطم سيارة شرطة فى استهداف كول أمني بعبوة ناسفة بالخانكة في القليوبية

شهدت مدينة الخانكة حالة من الرعب والفوضى، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت كول أمني بالخانكة كان يقوم برصد الحالة الأمنية وتمشيط المنطقة.

وأسفر الانفجار عن تلفيات في سيارة شرطة ولم يحدث أية إصابات أو وفيات، وانتقل إلى مكان الحادث خبراء المفرقعات وقاموا بتمشيط المنطقة لإبطال أى متفجرات وعبوات ناسفة تم زرعها من قبل الجماعات الإرهابية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقي اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بإستهداف كول أمني بعبوة بدائية الصنع.

وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وتبين انفجار عبوة بدائية الصنع أثناء مرور كول أمني زرعها مجهولين في منطقة زراعية بالخانكة، وتم فرض كردون أمنى على المنطقة وتولت النيابة العامة التحقيق.