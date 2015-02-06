تعطل خط المياه الرئيسي بعزبة البرج إثر هبوط أرضي وانقطاع المياه عن المدينة

وقع انهيار أرضي بالطريق الرئيسي لمدينة عزبة البرج، الجمعة، أمام السوق العمومي للمدينة، مما أدى إلى حفره عمقها 3 أمتار، وطولها 35 مترًا، بعرض 11 مترًا.

وأدى الهبوط الأرضي إلى كسر بخط المياه الرئيسي المغذي لمدينة عزبة البرج بالكامل بمياه، فانقطعت المياه وسادت حاله من الارتباك بين المواطنين، حيث لجأوا إلى جلب المياه بالجراكن، عبر المعديات، من رأس البر.

وعلى الفور، قام مجدي حطب، رئيس مدينة عزبة البرج، باستدعاء مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والصيانه بشركة مياه الشرب ومسئولي الطرق لبحث الأزمة، وتم غلق الطريق الرئيسي للمدينة وتغيير خط سير السيارات لإصلاح خط المياه الرئيسي ومعالجة الهبوط الأرضي.