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تفكيك عبوتين هيكليتين بمترو الجيزة ووادي حوف

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تفكيك عبوتين هيكليتين بمترو الجيزة ووادي حوف تفكيك عبوتين هيكليتين بمترو الجيزة ووادي حوف

أرشيفية

جح خبراء المفرقعات في تفكيك عبوتين هيكليتين تم العثور عليهما بجوار محطتي مترو وادي حوف والجيزة.

تلقى قسم شرطة رابع مترو الأنفاق بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة على جهاز الدخول بمحطة الجيزة لمترو الأنفاق بوجود جسم غريب بأول مطلع السلم المؤدى للمحطة من الخارج، وعلى الفور أمر اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل بسرعة الانتقال والفحص تنسيقًا مع مديرية أمن الجيزة، وخبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية بالمديرية، تبين أن الجسم الغريب “جسم أسطواني الشكل ملفوف بلاصق أسود يحتوى على مجموعة من الألعاب النارية وكمية من المسامير يخرج منه أسلاك كهربائية”، تم التعامل مع الجسم وتفكيكه بمعرفة خبراء المفرقعات بواسطة مدفع المياه، وعادت حركة المترو لصورتها الطبيعية.

كما اشتبهت الخدمات الأمنية في جسم غريب أمام سلم المشاة المجاور لمحطة مترو وادى حوف وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات للتأكد من صحة أو سلبية البلاغ وتم فرض كردون أمني في محيط الجسم، تبين من الفحص بأنها عبوة هيكلية ولم يعثر على أي مواد متفجرة.

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