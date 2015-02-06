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أحلام السعوديات في فيلم سينمائي جديد

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أحلام السعوديات في فيلم سينمائي جديد أحلام السعوديات في فيلم سينمائي جديد

الجمعة 06-02-2015 19:02

الرياض_وليد عنتر

يستعد المخرج السعودي توفيق الزايدي للمشاركة في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية خلال الفترة القادمة بفيلمه القصير "أربع ألوان".
وصرّح المخرج توفيق الزايدي لـ"سيدتي نت" "أن الفيلم تدور قصته في إحدى الجامعات المخصصة للإناث، فمع بداية العام الدراسي تجتمع أربع فتيات في مقهى الجامعة، ويكتبن أحلامهن على بالونات ملونة لكن سرعان ما تختفي هذه الأحلام ويبقى السؤال: ما الذي يقف حائلاً دون تحقيق أحلام هذه الفتيات؟ هي قصة لأربعة أحلام مختلفة".
وأكد أن الفيلم حصل على تمويل من قبل المختبر الإبداعي في twofour54، وشارك في إنجازه عدد من أعضاء المجتمع الإبداعي في المختبر، حيث تولى هؤلاء أدوار مختلفة، بما فيها مخرج مساعد، ومنتج مساعد، ومصور خلف الكواليس، ومصور فوتوغرافي.
وأشار الزايدي إلى أنه جار التحضير لمشاركة الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية في أوروبا، مبيناً أنه تم عرضه في الدورة الحادية عشرة من مهرجان دبي السينمائي التي أقيمت مؤخراً ضمن سوق الأفلام.

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سيدتي

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