الإعلان الدستوري للحوثيين يقضي بحل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي مكون من 5 أعضاء

أعلنت اللجنة الثورية التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، منذ قليل، إعلانًا دستوريًا منفردًا لإنهاء حالة الفراغ الدستوري القائم في اليمن .

ويشمل الإعلان تشكيل مجلس رئاسي للجمهورية مكون من 5 أعضاء.

وشمل الإعلان أيضًا، اقرار فترة انتقالية لمدة عامين، وكذلك حل البرلمان اليمني، وتشكيل مجلس انتقالي مكون من 551 عضوا.

وتأتي خطوة إنفراد الحوثي بتحديد الرؤية لليمن الجديد حسب تعبيره بعيدا عن التوافق الذي اوشك على الإقتراب من تصور يجمع عليه كل الفرقاء إعادة للازمة الرئاسية الى مربعها الأول حسب رأي كثير من المحللين .

ولعل هذا القرار ربما ينسف بالمشاورات التي يجريها المبعوث الأممي جمال بنعمر مع بقية المكونات السياسية في فندق موفنبيك بالعاصمة صنعاء ويعيد الأزمة الى مربعها الاول بعد ان كان هناك شبه توافق على تشكيل مجلس رئاسي .