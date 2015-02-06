تايلاند.. اتهامات لـ “معبد النمور”

قالت السلطات الخميس إن مسؤولين تايلانديين داهموا معبدًا بوذيًا يوجد به أكثر من 100 نمر ويجرون تحقيقات فيما يشتبه أنها صلات بالإتجار بالأحياء البرية.

ويحظى معبد النمور الذي يطلق عليه “وات با لوانج تا بوا”، ويقع في إقليم كانشانابوري بغرب تايلاند بشعبية لدى السياح الذين يربتون على الحيوانات ويعانقونها ويلتقطون صورًا معها.

وقال مسؤول تايلاندي إنه تم ضبط ما لا يقل عن 100 نمر في المداهمات هذا الأسبوع، وستظل هذه النمور باقية في المعبد حتى تنتهي السلطات من تحقيقاتها، كما تم ضبط 38 طائرًا من نوع يطلق عليه هورنبيل.

وقال شيرداشاي شاريبانيا، مدير إدارة الموارد الطبيعية والبيئة في إقليم راتشابوري “نحن نتحقق مما إذا كان لدى المعبد تصاريح رسمية للاحتفاظ بهذه الحيوانات”، حسبما جاء بموقع سكاي نيوز.

ويصف المعبد نفسه بأنه ملاذ للحيوانات ومنشأة لتربية النمور، وينكر رئيس المعبد أي قسوة مع الحيوانات، أو الإتجار غير المشروع فيها، وتايلاند تعد واحدة من أكبر المراكز في العالم للاتجار في الأحياء البرية.