ضبط تشكيل عصابي للسطو المسلح بميت سلسيل بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز ميت سلسيل بالدقهلية، الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي يقوم بالسطو المسلح على السيارات على طريق خط البحر بنطاق المركز.

حيث تلقى الرائد محمود يعقوب، رئيس مباحث مركز ميت سلسيل، يفيد ببلاغ من السيد رجب محمد محمد، بتعرضه للسطو المسلح على طريق خط البحر بميت سلسيل، وسرقة سيارته ربع نقل، موديل 2015، حيث قام 3 ملثمين بقطع الطريق عليه وسرقة السيارة تحت تهديد السلاح الآلي بعد التعدي عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، ودلت تحريات المباحث وتتبع خط سير الجناة بأن مرتكبي الواقعة من أبناء محافظة الشرقية، وبتقنين الإجراءات والتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تم ضبط السيارة بالقنايات.

كما تمكن ضباط المباحث من ضبط 2 من المتهمين هما «محمد.ع.»، و«أحمد. ش.»، وبحوزتهم فرد خرطوش وسلاح أبيض، بينما فر المتهم الثالث من الهرب وبحوزته سلاح آلي.