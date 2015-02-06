بالصور… مظاهرة ضد الإرهاب لدعم الجيش والشرطة تجوب شوارع الإسماعيلية

نظم العشرات من المواطنين وأعضاء القوى السياسية والشبابية بالإسماعيلية ،قبل قليل، تظاهرة ومسيرة بشوارع المدينة، دعمًا للجيش والشرطة والرئيس السيسي ضد الإرهاب.

قاد التظاهرة الناشط السياسي حودة فرج كبير مشجعى الدراويش ووائل سامى القيادى بتحالف 30 يونيو ومحسن أبو زيد الكاتب والاديب وعشرات من المواطنيين وجمعية عروس الاسماعيلية.

وجابت التظاهرة شوارع وميادين الاسماعيلية وأنضم لها مواطنون واصحاب وسائقى السيارات، وهتف الجميع “تحيا مصر” و”الجيش والشرطة أيد واحدة “، وحمل المتظاهرون صور تندد بأوباما وأمير قطر واسماعيل هنية القيادى بحماس وأردوجان وحملتهم مسئولية الارهاب ورعايته.

ووصلت التظاهرة إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، حيث وقفت أمام مدخل المحافظة تهتف تحيا مصر.

ووجهت التحية لرجال الشرطة المكلفين بتأمين المحافظة وعلى رأسهم مأمور قسم ثالث الذى وجه كلمة إلى المشاركين بالتظاهرة حيا فيها الشعب ودعمه للشرطة.