السيطرة علي مجمع ومسجد قائم عليه أشخاص متورطين في أعمال إرهابية بالمنيا

قال الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه تم السيطرة علي مجمع إسلامي ومسجد قائم عليه أشخاص متورطين في أحداث إرهابية، أخرها حادث كنيسة مار مرقص.

وأضاف وكيل الوزراة، أنه بالتنسيق مع اللواءان صلاح الدين زيادة المحافظ وأسامة متولي مدير الأمن، تم وضع خطة للسيطرة على المجمع والذي يعد معقلاً للسلفية الجهادية، ويقع بالطريق الزراعي مصر- أسوان بجوار المدينة الجامعية، ويشمل مسجداً وملحقاته، وحضانة، وطابق علوي به مكاتب، ومكتبة كبيرة.

وأوضح أبو حطب، أنه هناك شخصين من القائمين على المجمع متورطينفي الحادث الإرهابي الذي إستهدف كنيسة مارمرقص قبل عيد الميلاد المجيد بيوم واحد، وتم إلقاء القبض عليهما، وتابع عقب السيطرة على المجمع اليوم قمت بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد تابع للمجمع بعنوان الإنتماء للأوطان ومنزلة الشهداء عند الله.