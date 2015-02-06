أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport -
مساء الأنوار: قرارات وتفاصيل اجتماع اتحاد الكرة الأخير .. عصام عبدالفتاح -
وزير الخارجية: الرئيس لم يناقش مع ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس -
محافظ دمياط: تقسيط الديون المتأخرة على أصحاب المخابز -
حول العالم في 24 ساعة -
مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير -
مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية -
فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السيطرة علي مجمع ومسجد قائم عليه أشخاص متورطين في أعمال إرهابية بالمنيا

Google+ Print
السيطرة علي مجمع ومسجد قائم عليه أشخاص متورطين في أعمال إرهابية بالمنيا السيطرة علي مجمع ومسجد قائم عليه أشخاص متورطين في أعمال إرهابية بالمنيا

مديرية أمن المنيا

قال الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه تم السيطرة علي مجمع إسلامي ومسجد قائم عليه أشخاص متورطين في أحداث إرهابية، أخرها حادث كنيسة مار مرقص.

وأضاف وكيل الوزراة، أنه بالتنسيق مع اللواءان صلاح الدين زيادة المحافظ وأسامة متولي مدير الأمن، تم وضع خطة للسيطرة على المجمع والذي يعد معقلاً  للسلفية الجهادية، ويقع بالطريق الزراعي - أسوان بجوار المدينة الجامعية، ويشمل مسجداً وملحقاته، وحضانة، وطابق علوي به مكاتب، ومكتبة كبيرة.

وأوضح أبو حطب، أنه هناك شخصين من القائمين على المجمع متورطينفي الحادث الإرهابي الذي إستهدف كنيسة مارمرقص قبل عيد الميلاد المجيد بيوم واحد، وتم إلقاء القبض عليهما، وتابع عقب السيطرة على المجمع اليوم قمت بإلقاء خطبة الجمعة بمسجد تابع للمجمع بعنوان الإنتماء للأوطان ومنزلة الشهداء عند الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء الأنوار: مباراة النادي المصري أمام كامبالا سيتي السبت 8 إبريل في تمام 3 عصراً على ONsport

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - د/ محمد فؤاد: مصر تمر بوضع استثنائي منذ 6 سنوات وقبلها كان رخاء اقتصادي قبل ثورة يناير

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مساء dmc - مجدي طلبة: مصر بها كنوز كثيرة ومهيئة لتحقيق معدلات نمو اقتصادية غير عادية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية