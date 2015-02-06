“أمن الدقهلية” يضبط خلية إرهابية تستهدف الشرطة والمنشآت الحيوية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع إدارتى البحث الجنائى والأمن الوطنى وفرع الأمن العام بالدقهلية القبض على خلية إرهابية تعمل على إحياء الجهاز السرى لتنظيم جماعة الإخوان وتتخذ عدد من الشقق السكنية وبعض المخازن الكائنة أسفل العقارات بمدينة المنصورة كمقار لتنفيذ مخططاتهم وتخزين المواد المتفجرة والأسلحة النارية لاستخدامها فى أعمال تخريبية ضد مؤسسات ومرافق الدولة والإعداد لأعمال عنف بجامعة المنصورة خلال النصف الثانى من العام الدراسى وإستهداف عدد من ضباط الشرطة بالمديرية.

كان اللواء محمد الشرقاوي مدير أمن الدقهلية قد تلقي إخطارا بتحديد عناصر تلك الخلية والبالغ عددهم 10 أفراد وهم : جلال الدين محمود محمود (23 عاما طالب) بكلية طب المنصورة محكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد فى قضية انضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف ، وحسن جمال حسن ريحان (23 عاما طالب) بكلية الهندسة ، أحمد جمعة الشحات (طالب بالجامعة العمالية بالمنصورة) ، ومحمد إبراهيم فتحى (طالب بهندسة المنصورة) ، وعبد الرحمن على أحمد (طالب بطب بيطرى المنصـورة) ، ومحمد نبيل عبد الفتاح (طالب بتجارة المنصورة) ، وأحمـد سعــد عبد الغني (طالب بشريعة وقانون بأزهر طنطا) ، وبلال أشرف عبدالهادى(18 عاما طالب بتربية رياضية بأزهر القاهرة) ، ومحمد ممدوح السيد الشربينى (20 عاما) طالب بدراسات إسلامية بدمياط ، وأحمد عبد القادر عوض حاصل على بكالوريوس تجارة.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية مطموسة الأرقام وطبنجة و4 قطع فرد خرطوش و3 مسدسات صوت و80 طلقة خرطوش و2 سلاح أبيض “سنج” ، وأرشد المتهمون عن مخزن بعمارات المهندسين بعزبة عقل يتخذونه مكانا لتخزين وتصنيع المفرقعات والعبوات المتفجرة والحارقة ، حيث تم مداهمته بعد تقنين الإجراءات بالإستعانة بخبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية وضبط بداخله على 10 قنابل بدائية الصنع معدة للتفجير ، و50 كجم لمادة النترات ، و25 كجم لمادة الكبريت ، وكمية كبيرة من حمض الكبريتيك المركز وكمية من البنزين والألعاب النارية والشماريخ و3 كجم مسامير تستخدم كشظايا للعبوات المتفجرة وكمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية و10 بطاريات هواتف محمولة وجهاز تحكم عن بعد وجهاز توقيت وأجهزة لاب توب.

وبمواجهتهم إعترفوا بإنتمائهم لجماعة الإخوان وإرتكابهم الوقائع المشار إليها وحيازتهم للمضبوطات لإستخدامها فى تنفيذ مخططاتهم كما إعترفوا بإرتكاب جرائم زرع عبوات متفجرة بدائية الصنع ومحدثات صوت خلال الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير والمحرر عنها عده قضايا ، وزرع عبوات وقنابل بدائية الصنع أمام المنشآت الحيويه بالمحافظة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.