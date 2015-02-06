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ضبط خلية إرهابية بالفيوم يقودها موجه بالتعليم متورطة فى استشهاد عريف شرطة

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ضبط خلية إرهابية بالفيوم يقودها موجه بالتعليم متورطة فى استشهاد عريف شرطة ضبط خلية إرهابية بالفيوم يقودها موجه بالتعليم متورطة فى استشهاد عريف شرطة

مديرية أمن الفيوم

نجحت قوات الأمن بالفيوم في ضبط خلية إرهابية تابعة لتنظيم الإخون يقودها موجه بالتربية والتعليم يدعى أبوبلال وهو أحد كوادر تنظيم الإخوان ومسئول مركز إطسا بالتنظيم، وكان أمين حزب الحرية والعدالة بالمركز وراء القيام بأعمال عنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة وإرتكاب الأعمال العدائية ضد المنشآت ومرافق الدولة.

وقالت وزارة الداخلية – فى بيان – إن خلية الفيوم وراء إرتكاب واقعة استشهاد عريف الشرطة عيد عطية إبراهيم عقب إطلاق الأعيرة النارية على سيارة الشرطة التى كان يقودها وإصابة المجند عماد عيد أحد أفراد قوة تأمين المركز بطلق نارى بالقدم.

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