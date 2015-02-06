«ميركل» و«هولاند» يتباحثان مع «بوتين »مبادرة جديدة لانهاء الصراع بأوكرانيا

تلتقي المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الجمعة، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو للتباحث بشأن مبادرة جديدة لإنهاء الصراع الدائر في شرق أوكرانيا.

والتقت ميركل وهولاند، الخميس، مع الرئيس الأوكراني، بترو بوروشينكو، في كييف.

وقال هولاند إنه سيطرح مع ميركل «الاقتراح الجديد من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تستند إلى وحدة الأراضي الأوكرانية».

وأعرب بوروشينكو، الذي التقى مع وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، عن أمله أن تنجح المبادرة الفرنسية الألمانية في التوصل إلى هدنة.

وتستند الخطة الجديدة إلى اتفاق سلام مينسك، الذي تم ابرامه، في سبتمبر الماضي، ولكنه تم انتهاكه منذ ذلك الحين بواسطة الانفصاليين المؤيدين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية.