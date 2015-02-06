بالفيديو .. عملية إطلاق أقوي صاروخ في العالم

نشرت مؤسسة «سبيس إكس» الأمريكية لتكنولوجيا الفضاء، مقطع فيديو توضيحي لعملية إطلاق صاروخها الجديد من طراز «فالكون»، حيث سيكون ذلك الصاروخ هو الأقوى في العالم، بمقدار الضعف من سابقيه، ومن المقرر إطلاقه في 2015.

وتم تصميم الصاروخ الجديد لرفع أكثر من 53 طناً إلى مدار حول الأرض، لينطلق به أحد رواد الفضاء فيما بعد إلى القمر والمريخ.

وكان «فالكون» الجديد قيد التطوير من قبل مؤسسة «سبيس إكس» لعدة سنوات، وتم تخطيط الإطلاق الأوّلي له العام الجاري، من مجمع إطلاق الصواريخ في مركز «كينيدي» للفضاء في ولاية فلوريدا.

وسيصبح «فالكون» عند إطلاقه الصاروخ الثقيل الأكثر قوة في العالم، حيث تساوي قوة دفعه عند الإقلاع قوة نحو 18 طائرة من طراز «747» تعمل في وقت واحد.

ويتكون الصاروخ من 3 صواريخ طراز «فالكون 9» متصلة ببعضها البعض.

وشركة «سبيس إكس» هي مؤسسة أمريكية أهلية لتكنولوجيا الفضاء، وتختص بالصناعات في مجال غزو الفضاء، وهي الشركة الأهلية الوحيدة في العالم التي تقوم بإرسال مركبات فضاء إلى مدارات حول الأرض، ثم تعيدها بسلام إليها، وأسسها رجل الأعمال الثري، إلين موسك.