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صحة سوهاج: 4200 جنية قيمة الفحوصات الطبية بالمستشفيات لمرشحي النواب

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صحة سوهاج: 4200 جنية قيمة الفحوصات الطبية بالمستشفيات لمرشحي النواب صحة سوهاج: 4200 جنية قيمة الفحوصات الطبية بالمستشفيات لمرشحي النواب

محافظة سوهاج

قال الدكتور محمد عبدالعال، وكيل وزارة الصحة بسوهاج عبر صفحة مديرية الصحة على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك “، أن مستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج التعليمى، استقبلا أمس 74 مرشحا من المرشحين المزمع خوضهم الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تم توقيع الكشف الطبى عليهم طبقًا للمواعيد المحددة لهم من قبل موقع المجالس الطبية المتخصصة.

وأشار الدكتور محمد عبدالعال إلى أن عملية الكشف سارت فى هدوء ويسر وتمت متابعة كافة خطوات الكشف من قبل إدارة المستشفيات، وأن عملية الكشف سوف تستمر حتى بعد غد.

ولفت إلى أنه تم تحديد قيمة الكشف الطبى بمبلغ ٤٢٠٠ جنيه شاملة التحاليل والفحوصات الأساسية ومجموعة من التحاليل والفحوصات، من بينها أشعة عادية على الصدر ورسم قلب كهربائى وموجات صوتية على النبض وصورة دم كاملة ووظائف كبد وكلى وسكر فى الدم وتحليل نسبة وتحليل فيروس الإيدز وكشف المخدرات والمسكرات.

و يتم توقع الكشف الإكلينيكى على المرشح من خلال ٤ لجان متخصصة أساسية تتضمن الباطنة العامة والجراحة العامة والطب النفسى والأمراض العصبية وأمراض العيون، بالإضافة إلى أى تخصص ترى اللجنة الاستعانة به وسيتم تسليم نتيجة الفحص الإكلينيكى والفحوص الطبية للمرشح بعد ٤٨ ساعة عمل من تاريخ إجراء الفحص.

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