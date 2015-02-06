حبس 2 من عناصر الإخوان كان بحوزتهما مخططات تخريبية بالأقصر‎

قررت نيابة الأقصر بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام حبس اثنين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين ضبطا بحوزتهما جهاز لاب توب يحوي مخططات تخريبية 15 يوما علي ذمة التحقيقات .

تلقى اللواء حسام المناوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بضبط مدرس بمدرسة صلاح الدين الابتدائية وموجه بالأزهر الشريف بالأقصر أثناء استقلالهما سيارة بمنطقة المدامود وبحوزتهما جهاز “لاب توب ” يحوى خطط إرهابية لاستهداف منشآت سياحية ومبانى شرطية وطرق تصنيع القنابل والمتفجرات.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسهما 15 يوما علي ذمة التحقيقات .