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اللجان الطبية بالأقصر تواصل استقبال مرشحي البرلمان لإجراء الكشف الطبي ‎

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اللجان الطبية بالأقصر تواصل استقبال مرشحي البرلمان لإجراء الكشف الطبي ‎ اللجان الطبية بالأقصر تواصل استقبال مرشحي البرلمان لإجراء الكشف الطبي ‎

 

واصلت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي البرلمان بمستشفي الأقصر الدولي عملها اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية ظهرا .

وقال الدكتور محمد ضاحي مدير مستشفي الأقصر الدولي، أن الكشف بدأ في الساعة الثانية ظهرا، وسيستمر حتى التاسعة مساء، مشيرًا إلى أن حجز الكشف سيتم عن طريق الإنترنت ويوقع على المرشح بعد تسديدة مبلغ 4200 جنيه لخزينة المستشفى.

وأوضح ضاحي، أن الكشف يتضمن إجراء تحاليل كاملة وخاصة بالمخدرات والمسكرات والضغط والسكر، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية، مؤكدا أنه سيتم تحليل العينات الخاصة بالمرشحين داخل المعامل الخاصة بالصحة بالمستشفى، وسيتم تسليم نتيجة الكشف الطبى للمرشخين خلال 48 ساعة من توقيع الكشف.

وأكد ضاحي أنه تم توقيع الكشف الطبي علي 29 من مرشحي مجلس النواب المحتملين لدورة 2015 خلال أول أيام الكشف الطبي، مشيًرا إلى  أن اليوم الأول للكشف الطبي الخاص بالمرشحين مر بدون أي مشاكل وأن طاقم المستشفي قدم كافة التسهيلات للمرشحين .

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