مصرع مواطن وإصابة 2 آخرين في حادث مروري بسوهاج‎

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخريين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وآخرى نقل علي الطريق الزراعي بناحية الخلافية بسوهاج‎.

تلقي اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة جرجا بوقوع مصادمة علي الطريق الزراعي بناحية الخلافية دائرة المركز.

بالفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو مجدي عباس عبد الرحيم سن 50 سباك ويقيم دائرة مركز البلينا السيارة رقم 30678 ملاكي سوهاج قادماً من مدينة جرجا تجاه مدينة البلينا أختلت عجلة القيادة بيده وأصطدم بالسيارة رقم

> 30645 نقل سوهاج قيادة المدعو سعود ثابت محمد سن 23 سائق – ويقيم جزيرة العسيرات – دائرة مركز العسيرات، نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي وتم نقله لمستشفي جرجا المركزي، وإصابة كلاً من قائد السيارة الثانية ” بجرح رضي بالرأس وكدمات بالوجه والجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج “وتم نقله للمستشفي، عثمان محمد أمام سن 62 عامل – ويقيم جزيرة العسيرات – دائرة مركز العسيرات ” بكسر بعظام الوجه والفخذ الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج من مستقلي السيارة الثانية وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي .

بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك جاري سؤال المصاب فور إمكانية ذلك، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1086 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.