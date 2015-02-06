مصرع وإصابة شخصين بحادث مروري بطهطا‎

لقى شخص مصرعه، واصيب شخصين في حادث مروري بطهطا، بمحافظة سوهاج. ‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، اخطار من مركز شرطة طهطا بوقوع مصادمة بطريق بني حرب – دائرة المركز، بالفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو أحمد عبد العزيز أحمد يونس سن 29 عامل – ويقيم الغنايم غرب ”أسيوط ” السيارة رقم 52067 نقل أسيوط قادم من مدينة طهطا تجاه أسيوط.

وفوجئ بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية قيادة المدعو محمد سيد خلف حسين سن 16 طالب – ويقيم نجع أبو خرص الجريدات – دائرة المركز أمامه فاصطدم بها، ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة المدعو عبد اللاه أمام سعد الله ” بكسر مفتوح ونزيف وجرح متهتك بالفخذ الأيسر ” وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي [ من مستقلي الدراجة البخارية ].

وبسؤال والد المتوفي المدعو سيد خلف حسين سن 47 عامل زراعي – ويقيم بذات الناحية أتهم قائد السيارة بالتسبب في وفاة نجله، بسؤال قائد السيارة أيد ما جاء بالفحص وقرر بأن قائد الدراجة البخاريةالمتوفي قام بمفاداة إحدي السيارات كانت تسير أمامه مما أدي للاصطدام به ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة ناتجة عن تهشم كامل بعظام الجمجمة ولا توجود شبهة جنائية في الوفاة 00 وأيدت

> تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 868 جنح المركز لسنة 2015 .