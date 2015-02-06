«أوقاف السويس»: لم نتلقي أى مخالفات والأئمة التزموا بالخطب الموحدة بالمساجد

قال الدكتور كمال البربري، وكيل وزراة الأوقاف بالسويس، إن المديرية قامت بمتابعة جميع المساجد بالمحافظة وكافة الأئمة والخطباء التزموا بالخطب الموحدة وأنهم لم يتلقوا أى شكاوي بوجود مخالفات بالمساجد.

وأضاف وكيل وزراة الأوقاف – فى بيان إعلامي – أن الخطباء تحدثوا اليوم عن خطب بعنوان واجب الدفاع عن الأوطان وفضل بنائها والشهادة في سبيلها ، موضحين أن مصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام وصمود مصر في وجه المخططات الاستعمارية للسيطرة على منطقتنا العربية وأن الشعب المصره كله الجيش المصري.

وتابع أن الخطباء تحدثوا عن الدفاع عن الوطن هو دفاع عن العرض والأرض والكرامة والدين والوطن جميعا وفضل الشهادة و بناء الأوطان وضرورة وحدة الصف العربي في مواجهة المخططات الاستعمارية.