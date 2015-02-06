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مجهولون يفجرون برج كهرباء في «كفر شكر» بالقليوبية

  • مصر
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها للقبض على مجهولين قاموا بتفجير برج كهرباء ضغط عالي، فجر الجمعة، بقرية ميت الدريج التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، بوضع قنبلتين بدائيتين أسفل قاعدة البرج المغذي لمحافظتي المنوفية والدقهلية، ما أدى إلى حدوث أضرار بالبرج دون انهياره.

كان اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث كفر شكر، بورود بلاغ من الأهالي بقرية ميت الدريج بكفر شكر، بسماع صوت انفجار هز المساكن القريبة من موقعه.

انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار، حيث تبين أن مجهولين وضعوا قنبلتين بدائيتين في قاعدة برج كهرباء ضغط عالي، مما أدى إلى حدوث أضرار بالبرج، ولم يسفر الانفجار عن انقطاع الكهرباء، وتم تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود عبوات ناسفة أخرى.

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