قوات الأمن تفرق مسيرة لـ«إخوان المطرية»

تجمع العشرات من عناصر جماعة الإخوان المسلمين في شارع الحرية بالمطرية، الجمعة، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة، ما دفع عدد من الأهالي وقوات الأمن للخروج ضدهم وتفريقهم، كما رفع الأهالي لافتات مؤيدة للجيش والشرطة وأخرى مناهضة لـ«الإخوان».

وقال اللواء محمد نجم، مفتش فرقة الأمن بالمطرية، إنه وقعت اشتباكات بين عناصر جماعة الإخوان وقوات الأمن المركزي في شارع الحرية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 50 من عناصر جماعة الإخوان تجمعوا في مسيرة واشتبكوا مع الأهالي، مضيفا، «تدخلت الشرطة وألقت بقنبلة غاز وفرقتهم بالشوارع الجانبية، بعد قيام عناصر الجماعة بقطع الطريق بشارع الحرية أمام حركة السيارات».

وفي السياق نفسه، تجمع العشرات من جماعة الإخوان في ميدان عبدالمنعم رياض في مظاهرة ضد الجيش، مما دفع الأهالي لمواجهتهم والخروج ضدهم في مسيرة لتأييد الجيش والشرطة، حاملين صورا للطيار الأردني الشهيد، معاذ الكساسبة، مرددين هتافات ضد جماعة الإخوان.