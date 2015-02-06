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«المصرى للعمال والفلاحين» يدعو رجال الأعمال الإيطاليين للاستثمار بمصر

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ينظم المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين بالتعاون مع أكاديمية الإبداع لفنون السينما والمسرح، المنتدى الأول للعلاقات المصرية الإيطالية، فى الفترة من 7 الى 10 فبراير الجاري، وذلك لدعوة رجال الأعمال الإيطاليين للاستثمار فى والمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى المقبل.

وقال حسام فودة، رئيس المجلس، إن المشاركين فى الملتقى سيقومون بشرح الحالة الأمنية فى مصر لرجال الأعمال، وكيف أن نجحت فى توفير قدر كبير من الأمن والاستقرار، وأنه بإمكان رجال الأعمال الاستثمار فى مصر بأمان.

وأضاف أن المنتدى سيسعى خلال فترة تواجده لدعوة السياح الايطاليين لزيارة مصر، ومشاهدة المعالم السياحية فيها، لإرسال رسالة طمأنينة للشعب الايطالى والأوربى بأن مصر عادت كما كانت عليه من قبل.

وقال «فودة» إن هذا الملتقى لن يكون الأخير، وسيعى المجلس لتنظيم العديد من الفاعليات خلال الفترة المقبلة فى إيطاليا وعدد أخر من الدول الأجنبية، لدعوتهم للمشاركة فى بناء الاقتصاد المصرى، خاصة وأن الدولة تعمل حاليا على توفير كافة الأجواء الملائمة لاقامة المشروعات.

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