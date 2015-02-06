فيجولي: الفوز خارج ملعبنا كان سيجعلنا متصدرين للدوري الإسباني

(إفي): أكد الجزائري سفيان فيجولي، لاعب وسط فالنسيا الإسباني أن فريقه في وضع جيد بجدول الليجا، رغم الخسارة الأخيرة أمام مالاجا، حيث أنه يمتلك عددا كبيرا من النقاط.

وقال فيجولي، في مؤتمر صحفي، "فالنسيا بحالة جيدة في الجدول. لو كنا قد فزنا بكل مواجهاتنا خارج ملعبنا، لكنا في الصدارة. أرى فريقا يعمل كل يوم بعقلية جيدة، والمدرب متواجد مع الفريق، ولم يتغير شيء. نود أن نقدم أفضل ما لدينا للعودة إلى دوري الأبطال".

وأوضح "الفريق لا يمر بلحظة من الشك. لقد خسر المباراة الأخيرة في لاروساليدا، ولكننا نفكر فقط في مباراة اسبانيول وحصد النقاط الثلاثة. نحن على بعد ست نقاط من أتليتكو ونقطة واحدة عن سيفيليا.. يجب علينا العمل بتواضع وبالتأكيد سنقدم مستوى كبير خلال الدور الثاني".

ورغم أن اللاعب أقر بحاجة الفريق لرفع المستوى في المباريات التي يخوضها خارج قواعده، فإنه شدد على أن الفريق ليس في وضع سيء بجدول المسابقة، مشيرا إلى أن الفريق "بالكاد في منطقة دوري الأبطال".

وبسؤاله عن انخفاض مستوى الفريق عندما يلعب خارج قواعده، قال "دائما ما يكون اللعب على ملعبك وأمام جماهيرك أسهل".

وأضاف "الجميع يرغب في الفوز على فالنسيا، ويجب علينا أن ندفع أنفسنا لتقديم المزيد. نشارك في مسابقة تنافسية للغاية، ولا يوجد ما يدعو للقلق، وانما لمواصلة الكفاح والتعامل مع كل مباراة كما لو كانت الأخيرة".

وأعرب عن سعادته بالعودة إلى فالنسيا بعد المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم أفريقيا، مشيرا إلى أنه "مع منتخب بلاده افتقرنا لشيء من الحظ في المباراة الأخيرة، ولكنني طويت الصفحة، وتركيزي تماما مع فالنسيا".

وشدد "أنا سعيد للغاية هنا. الفريق مدد تعاقد باراجان وباكيتو ألكاسير وأنتظر دوري، لا أكثر. أنا تحت تصرف النادي، أنا هنا منذ خمس سنوات، واللعب في هذا النادي مدعاة للفخر".