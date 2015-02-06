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فينجر يؤكد غياب سانشيز عن الدربي أمام توتنام

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فينجر يؤكد غياب سانشيز عن الدربي أمام توتنام فينجر يؤكد غياب سانشيز عن الدربي أمام توتنام

(إفي): أكد الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال اليوم الخميس غياب لاعبه أليكسيس سانشيز عن مباراة الدربي بعد غد السبت أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي نظرا لعدم اكتمال شفاءه من الإصابة.

وقال فينجر "قد يخوض مباراة ليستر سيتي الثلاثاء المقبل، لكنه لم يتعاف بعد تماما. يتدرب الآن بطريقة خفيفة"، خلال تصريحات أوردها اليوم موقع النادي الإنجليزي على الإنترنت.

جدير بالذكر أن المهاجم التشيلي يعتبر أبرز لاعبي (المدفعجية) لهذا الموسم حيث سجل 18 هدفا منذ انضمامه للنادي الإنجليزي قادما من برشلونة الإسباني في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

وتعرض سانشيز (26 عاما)، والذي دفع أرسنال 46 مليون يورو للحصول على خدماته، لإصابة تسببت في عدم ظهوره خلال آخر مباراة مع الفريق اللندني أمام أستون فيلا وشهدت فوز المدفعجية 5-0.

أما بالنسبة لموقف المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك، فكشف المدرب الفرنسي أنه أصبح جاهزا تماما لخوض المباريات بعد تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها في 28 ديسمبر الماضي.

ويحل أرسنال السبت المقبل ضيفا على توتنهام بملعب الأخير، حيث يحتل المدفعجية المركز الخامس بـ42 نقطة بفارق 11 نقطة عن تشيلسي المتصدر، بينما يلاحقه توتنهام في المركز السادس بـ40 نقطة.

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