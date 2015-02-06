ما الذي أغرى مورينيو في كوادرادو ليضمه بدلا من صلاح وشورلي

هل تعلم أن خوان كوادرادو راوغ منافسيه 398 مرة في الموسم الماضي، متفوقا على أقرب ملاحقيه في تلك اللائحة بـ66 مراوغة!

وهل تعلم في الوقت نفسه أن تشيلسي أقل فريق في الدوري الإنجليزي صناعة للكرات العرضية الدقيقة داخل منطقة الجزاء بعد سوانزي؟

تشيلسي أرسل منذ بداية الموسم 399 عرضية، متفوقا فقط على سوانزي من بين كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إذ أن الأخير أرسل 374 عرضية فقط.

شبكة Football365 ركزت على هذه الأرقام في عرض، لماذا وافق جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على استبدال خوان كوادرادو، بالثنائي محمد صلاح وأندريا شورلي.

فشورلي لا مراء لمن يظهر في أراقمه مع تشيلسي سيعرف أنه لم يفشل.. فأنت تتحدث عن ثاني هدافي الفريق اللندني في الموسم الماضي، والرجل الذي أغرى بمستواه منتخب ألمانيا لاصطحابه إلى البرازيل حيث فاز المانشافت بكأس العالم 2014.

لكن محاولة تشيلسي تحسين تلك الأرقام، دفعت مورينيو ليكون قليل الصبر - بحسب التقرير - مع شورلي وصلاح، ليلجأ إلى كوادرادو، طامعا في عرضيات أكثر، من أماكن مميزة يستطيع الكولومبي الوصول إليها بسرعته ومهارته.

العيب الوحيد في كوادرادو مع تشيلسي

عيب واحد فقط يتواجد في خوان كوادرادو وعلى تشيلسي علاجه حتى يستفيد من باقي مميزات الكولومبي الدولي.. وهو الضغط على الخصم.

تشيلسي يحب أن يضغط خصمه، خاصة الهزيل منهم، من أماكن متقدمة للغاية في أرض الملعب.

كوادرادو في الموسم الماضي كان يسترجع الكرة في الثلث الأخير من الملعب مرة كل 173 دقيقة.

هذا الرقم لا يمكن مقارنته مثلا بأوسكار الذي يسترجع الكرة في الثلث الأخير من الملعب مرة كل 80 دقيقة.. وإدين أزار الذي يفعل الأمر نفسه مرة كل 120 دقيقة، وويليان الذي يقوم بالدور نفسه كل 141 دقيقة، وشورلي نفسه بنجاح مرة كل 146 دقيقة.

وتذكر شبكة Football365 أن هذا العيب قد يجعل دخول كوادرادو في تشكيل مورينيو يتطلب بعض الوقت، والعمل مع الكولومبي على تفادي هذا العيب.