بالصور…مؤتمر التحالف الوطني بحضور وزيري التموين والأوقاف ومحافظ الإسكندرية

عقد صباح اليوم الجمعة، مؤتمر التحالف الوطني لدعم الدولة، بحضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية واللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ولفيف من الحضور.

وفي كلمته، قال اللواء طارق مهدي، يجب أن نحافظ على الأمل وشعلة العمل بداخلنا، وأن نتحالف مع الجيش والشرطة، للقضاء على الأرهاب، وأن لا نسمح لأحد أن يقتل الأمل بداخلنا، ولا يؤثر على ابناء الوطن بالاغتيال، خاتماً: “يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”.