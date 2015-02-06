الوفد الأمريكى يغادر القاهرة بعد زيارة بحث فيها الأوضاع بمصر

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وفد من المسئولين البارزين بأمريكا متجها الى فرانكفورت بعد زيارة للقاهرة استغرقت يومين التقي خلالها عدد من المسئولين لتقييم الوضع فى مصر.

وذكرت مصادر أمنيه بالمطار أن الوفد غادر على الطائرة المصرية المتجهه إلى فرانكفورت ويرأسه كل من ” ANTHONY CHARLES ZINNI ” القائد الأسبق للقيادة المركزية الأمريكية ، و ” WENDDY JEAN CHAMBERWK ” مساعدة وزير الخارجية الأمريكية السابقة ، بحث الوفد آخر تطورات الوضع فى مصر وحقيقة ما يتعرض له الشعب المصرى من هجمات إرهابية لعرضها بعد ذلك على إدارة الرئيس الأمريكى “باراك أوباما” ومساعدته فى إتخاذ قرارات حول الوضع بالمنطقة.