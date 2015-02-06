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جهاديات «داعش» : الزواج من سن 9 سنوات وصالونات التجميل مهن الشيطان

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جهاديات من داعش

جهاديات من داعش

بعد أن نشر تنظيم “داعش” وثائق ونصوصا بخصوص طريقة عيش المرأة في “دولة الخلافة”، قام التنظيم هذه المرة بنشر دليل للملتحقات حديثا بـ”داعش” من صياغة جهاديات.

ويقنن الدليل الذي نشرت جريدة “الجارديان” البريطانية مقاطع منه الزواج والعلاقة مع الرجل في المناطق التي يسيطر عليها “داعش”، حسبما ذكر موقع «روسيا اليوم».

ونشرت كتيبة “الخنساء” التابعة لداعش الدليل على المنتديات الجهادية مؤكدة أنه “من المهم معرفة القوانين والأحكام وحث النساء على معرفة تعاليم آداب اللباس المناسب”.

وينقسم الدليل، الذي يحتوي على الكثير من النصوص الدينية، إلى 3 أقسام، الأول نقض وتفنيد للحضارة الغربية، مع التركيز على التعليم والعلوم وحقوق المرأة، والقسم الثاني يصف حياة المرأة في الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات الجهادية في سوريا والعراق، والقسم الأخير يقارن حياة المرأة في أراضي الجماعات الجهادية مع تلك الموجودة في الدول العربية، بما فيها المملكة العربية .

ويتضمن الدليل أيضا قوانين التعامل مع النساء غير المسلمات، وبعض الفتاوى الأخرى مثل نكاح النساء المرتدات اللائي ولدن مسلمات وغيرن دينهن.

مشهد لنساء في مدينة الرقة السورية

مشهد لنساء في مدينة الرقة السورية

كما يتحدث الدليل عن سن الزواج حيث يحدده ابتداء من 9 سنوات، غير أنه يشدد على أن السن المثالي هو 16 إلى 17 سنة.

ويمنع الدليل بشكل قاطع النساء من اللجوء إلى صالونات التجميل ومراكز التزيين، مشيرا إلى أن هذه المهن هي مهن الشيطان.

ويشير الدليل أيضا إلى حياة النساء داخل “مجتمع الخلافة” حيث يؤكد على ضرورة دراسة النساء للعلوم الدينية الشرعية، وتعلم المهارات المنزلية كالخياطة والطبخ.

ويقول الدليل إن “النظام الغربي في التعامل مع المرأة أثبت فشله وعلى المرأة أن تعود للتعاليم الشرعية الأصيلة”.

ويستنكر الكتاب أيضا الإنجازات العلمية لعلماء العرب وعلماء الدول الغربية، ويوضح أن “المجتمع الإسلامي المثالي” يجب أن يمتنع عن العلوم ومحاولات كشف أسرار الطبيعة.

وبالإضافة إلى الجهاديات القادمات من دول أوروبية واللواتي التحقن بتنظيم “داعش” أكد باحثون في “مركز الأبحاث حول العنف”، التابع لجامعة بريستول البريطانية، الشهر الماضي، أن “داعش” أسر أكثر من 2500 امرأة تنتمي إلى الإيزيدية في العراق.

 

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