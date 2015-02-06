بالصور… وزير الأوقاف: «أمن الوطن» مسؤلية الشعب المصري كله

التزامت مساجد الإسكندرية، بخطبة الجمعة التى حددتها الأوقاف بعنوان ” واجب الدفاع عن الاوطان وفضل بناءها والشهادة فى سبيلها ” وتناولت الخطبة عددة من عناصر والتى من أهمها ” مصر هى قلب النابض للعروبة والإسلام ” وصمودها فى مواجهة المخططات الاستعمارية للسيطرة على المنطقة العربية، جاء ذلك خلال خطبة الجمعة بمسجد المراسى ابو العباس بشرق المدينة بحضور اللواء طارق مهدى محافظ الاسكندرية والدكتور خالد حنفى وزير التموين وعدد من قيادات المحافظة ورجال الأمن.

وأكدت الخطبة، أن الدفاع عن الوطن هو الدفاع عن العرض والكرامة والدين وفضل الشهادة، وجاء بالخطبة نداء للأمة العربية لضرورة وحدة الصف والتحرك السريع لمواجهة القوى الإرهابية الغاشمة .

ومن جانبه قال مختار جمعه – وزير الأوقاف، إن واجبنا فى هذه المرحلة التى يمر به وطنا العزيز هو السعي جاهدين متعاونين مسلمين وغير مسلمين في حماية امن الوطن والدفاع عنه ، من اى خطر يهدده فكلنا جيش مصر، وأمن مصر ليس فقط مهمة الأبطال الصامدين على الجبهة الذين يستقبلون الموت ولا رجال الشرطة الساهرين لتحقيق استقراره، بل أن الشعب المصرى كله من اليوم هو جيش مصر الذي يشمل جميع ابناءنا الشرفاء، فنحن جميعًا مستعدون للشهادة فى سبيلها .