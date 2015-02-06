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تسعينية صينية تنهض من غيبوتها متحدثة الإنجليزية بطلاقة

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تسعينية صينية تنهض من غيبوتها متحدثة الإنجليزية بطلاقة تسعينية صينية تنهض من غيبوتها متحدثة الإنجليزية بطلاقة

التسعينية الصينية

استفاقت تسعينية صينية تتحدث اللغة الأنجليزية بطلاقة ناسية تماماً لغتها الأم عقب إصابتها بسكتة دماغية، فأحدثت صدمة كبيرة بين الأطباء في المستشقى التي ترقد بها.

وأوضح الطبيب المعالج لي يانفانج، اليوم الخميس، في بكين أن الصينية المتقاعدة ليو جايو لم تعد تنطق من لغتها الصينية الأم سوى كلمات قليلة و بشكل متعثر لافتاً إلى أنها عملت فترة طويلة مدرسة للغة الإنجليزية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وحسب مؤسسة “دويتشه شلاج أنفال هيلفه” الألمانية المعنية بمساعدة المصابين بسكتة دماغية فإن هذه السكتة تتسبب في كثير من الأحيان باضطرابات لغوية ولكنها لا تؤدي إلى ضياع اللغة الأم حيث يظل المرضى يتحدثون هذه اللغة ولكن السكتة الدماغية تقلص قدراتهم على تحدث اللغات الأجنبية.

 

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