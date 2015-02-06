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أسيوط تعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 58%

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أسيوط تعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 58% أسيوط تعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 58%

اعتمد اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط نتيجة إمتحان الفصل الدراسي الأول لعام 2014/2015 م لتلاميذ الشهادة الاعدادية العامة والمهنية بنسبة نجاح بلغت 58.84% .

وأوضح عبد الفتاح ابوشامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انهتقدم للامتحان هذا العام60 ألف و 660 طالب حضر منهم 60 ألف و204 طالب ونجح 35 ألف 425 طالب بنسبة نجاح 58.84% وبالنسبة لنتيجة الشهادة الاعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح 89.63 % .

وقال المحافظ أن النتيجة تعكس مستوى الطلاب الفعلى ومدى اهتمام اولياء الامور بتعليم أبنائهم مشيرا الى ان الدولة لن تقصر فى دعم العملية التعليمية وتحاول دائما دفعها للتطوير من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا الذين هم عماد المستقبل مؤكداُ أن أولياء الأمور يمكنهم الإطلاع على النتيجة في بالمدارس عقب ارسالها الى الادارات التعليمية المختلفة .

وطالب جميع المسئولين بالعملية التعليمية ببذل مزيد من الجهد لتحقيق مستويات متقدمة والنهوض بالعملية التعليمية وتخريج جيل قادر على اللحاق بركب التقدم العلمى والتكنولوجى .

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