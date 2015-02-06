عادل لبيب: تمويل 472 مشروعًا في 18 محافظة

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة الكامل للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لافتاً إلى أن المشروعات الصغيرة هي بوابة العبور إلى المستقبل وتمثل القاطرة التي يمكن الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة لحل جزء كبير جداً من مشكلة البطالة.

وأعلن الوزير، في بيان للوزارة الجمعة، أن صندوق التنمية المحلية، التابع للوزارة، وافق على تمويل 472 مشروعاً جديداً بإجمالي استثمارات حوالي 2.8 مليون جنيه منها 2.4 مليون جنيه قروضاً من الصندوق و471 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض، وتنفذ هذه المشروعات في 18 محافظة هي الجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والفيوم ودمياط والغربية والدقهلية والمنوفية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وكفر الشيخ وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية وأسيوط، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.

وأشار «لبيب» إلى أن محافظة الشرقية جاءت في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض، حيث تم تمويل 57 مشروعاً بها بإجمالي استثمارات 355 ألف جنيه، تليها محافظة المنوفية 54 مشروعاً بإجمالي استثمارات 354 ألف جنيه، ثم محافظة سوهاج 55 مشروعاً بإجمالي استثمارات 309 آلاف جنيه، ثم محافظة الغربية 59 مشروعاً بإجمالي استثمارات 306 آلاف جنيه، والمنيا 50 مشروعاً بإجمالي استثمارات292 ألف جنيه، لافتاً إلى أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير في دعم مشروعات المرأة المعيلة، حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 62% من إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها، وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة، كما أنها تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.

ولفت الوزير إلى أن الصندوق يساهم في تحقيق التنمية الإقليمية، عن طريق المساهمة الفعالة في إحداث التوازن بين الأقاليم، من خلال إعطاء الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تقام في مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية، والتوسع في إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصرى وتدعيم النشاط الاهلى بالقرية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الاهلية والتعاونيات، إضافة إلى الاهتمام بالمحافظة على البيئة بإعطاء الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تراعى ذلك.